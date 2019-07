Neusiedl am See: Neues Hotel mit 70 Zimmern geplant

Anläufe für Hotelprojekte am Ufer des Neusiedler Sees gab es bereits einige, umgesetzt wurde kaum ein Vorhaben. In der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See könnte aber noch im heurigen Jahr mit dem Bau eines neuen Hotels begonnen werden. Wenn es nach den Plänen von Unternehmer Gerhard Milletich (seines Zeichens auch Präsident des burgenländischen Fußballverbandes) und seinen Partnern Stefan Graf und Gerald Pichler von TWP Steuerberatung in Neusiedl am See, geht.