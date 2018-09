Pannonien gehen die Betten aus

Regenwetter und Temperaturen um die 18 Grad Celsius: Der Sommer scheint derzeit im Burgenland in weite Ferne gerückt zu sein. Für den Tourismus gibt es laut aktueller Bilanz dennoch Grund zum Jubeln: Die Nächtigungszahlen sind landesweit leicht gestiegen, der Trend zeigt nach oben. Einen Wermutstropfen gibt es trotzdem. „Wir haben kein Problem mit der Nachfrage, wir haben eher ein Problem mit dem Angebot“, sagt Hannes Anton, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus.

Der gebürtige Kärntner sieht Potenzial für noch mehr Nächtigungen. Laut Schätzungen gebe es Bedarf an zusätzlichen 1000 bis 1500 Betten alleine rund um den Neusiedler See. Aber es müsse etwas getan werden, um Zuwächse zu erreichen.

Vor allem im Landesnorden ortet Anton eine „veraltete Bettenstruktur“. „Wir brauchen vor allem Übernachtungsbetriebe im gehobenen Qualitätssegment.“

Der Gast verweile im Durchschnitt zwei bis drei Tage in Pannonien und die möchte er in gehobenen Unterkünften mit tollem Frühstücksbuffet genießen, sagt Anton. Das belegen auch die Zahlen: Während es heuer in den ein und zwei Sterne Kategorien ein Minus von 4,8 Prozent gibt, sind im gehobenen vier und fünf Sterne Segment Zuwächse (plus 2,3 Prozent) zu verzeichnen.

„Vor allem in Neusiedl am See und Weiden gäbe es enormes Potenzial, doch gerade dort nehmen die Übernachtungen jedes Jahr ab“, ärgert sich Anton. Dass sich die Investitionen rechnen, sei hingegen am Beispiel Rust ersichtlich. Durch zwei neue Hotels gebe es heuer von Mai bis Juli um 3000 Nächtigungen mehr. Das ist ein Plus von 4,6 Prozent.