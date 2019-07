Projekt Fertörákos: Prüfung der Umweltverträglichkeit gefordert

Der KURIER-Bericht vom Juli über das am ungarischen Ufer des Neusiedler Sees geplante touristische Megaprojekt bei Fertörákos schlägt weiter hohe Wellen. Nach den „Freunden des Neusiedler Sees“ in Sopron bringen sich nun auch in Österreich Gegner des Projekts in Stellung. Heute, Mittwoch, findet in Mörbisch eine Pressekonferenz zum Thema statt.

Eingeladen hat Wolfgang Pelikan, Vorsitzender des nationalen Ramsar-Komitees Österreich. Mit dabei ist neben zahlreichen Persönlichkeiten aus Ungarn und Österreich auch der Landschaftsökologe Christian Schuhböck, Generalsekretär der Naturschutzorganisation „Alliance for Nature“. Er stellt sich immer wieder gegen Projekte, die Weltkulturerbestätten bedrohen.