Ungarns Mega-Projekt in Fertörákos: Das planen die Naturschützer

Auch in regierungsfreundlichen ungarischen Medien wird das Projekt als „Sehnsuchtswunsch der regionalen Bevölkerung“ inszeniert und immer wieder darauf hingewiesen, dass das Projekt ökologisch unbedenklich sei. In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Ablehnung der ungarischen Behörden hinsichtlich einer von Österreich geforderten grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu sehen: Ungarn will diese einfach nicht.

Nach einem KURIER-Bericht vom 10. Juli („Orbáns Griff nach dem See – Ungarisches Tourismus-Projekt bedroht Weltkulturerbe Neusiedler See“), in dem erstmals über eine mögliche Beteiligung der Familie Orbán, genauer Orbáns Tochter Ráhel, der kolportierten „neuen starken Frau in Ungarns Tourismus“ und ihrem Gatten István Tiborcz, beteiligt an zahlreichen Bauprojekten am Plattensee, berichtet wurde, kam abermals Bewegung in die Angelegenheit.

In Ungarn formiert sich Widerstand, weil das Projekt ohne Einbindung der Bevölkerung umgesetzt wird ( der KURIER hat berichtet). Auf beiden Seiten der Grenze sorgt man sich außerdem um den Status des Neusiedler Sees als Weltkulturerbe. Auch in Paris, im World Heritage Center der UNESCO, ist man bereits aufmerksam geworden und hat Stellungnahmen aus Ungarn angefordert.