Neusiedler See: Wasserstand macht Slalombewerb im Surfen unmöglich

„Wir hoffen jetzt auf einen sehr verregneten Mai, um vielleicht Mitte Juni den Event durchzuführen“, anderenfalls müsse man auf den Gardasee ausweichen.

Vergangenes Wochenende fand am Neusiedler See zumindest der Freestyle-Wettbewerb im Windsurfen statt. Dies sei möglich gewesen, da die Surfer in dieser Disziplin in Ufernähe und einzeln fahren.