See Opening: Am Surfbrett wird die Sommersaison eingeläutet

Die Veranstalter des „Surf Openings“ können sich über Wetter wie auf Bestellung freuen: Zuerst haben ausgiebige Regenfälle dem darbenden Neusiedler See ein Plus von zehn Zentimeter Wasserstand gebracht; und am Wochenende gibt der Frühsommer ein erstes Gastspiel, mit bis zu 20 Grad und Sonnenschein.

Jetzt muss nur noch der Wind mitspielen, dann können am Freitag, dem Eröffnungstag, ab 11 Uhr die ersten Surf-Bewerbe am Ufer des Strandbades in Neusiedl am See über die Bühne gehen. Sorgen, dass dies aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht möglich sein könnte, hat sich Veranstalter Georg Kloibhofer übrigens nicht gemacht: „Für uns Surfer ist seichtes Wasser kein Thema. Da gibt es überhaupt keine Einschränkung, ganz im Gegenteil. Die Wahnsinnigen in Hawaii surfen nur 20, 30 Zentimeter über den Riffs. Bei einem Sturz ist der Schlamm im Neusiedler See deutlich angenehmer als so ein Lava-Riff“, scherzt der Event-Profi im Gespräch mit dem KURIER.