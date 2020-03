Doskozil wird wieder operiert: Pause für „einige Wochen“

Die Operation wird in Deutschland bei einem Spezialisten durchgeführt. Doskozil hatte diesen Eingriff bereits im Vorfeld der Landtagswahlen angekündigt. Damit sollen, so die große Hoffnung, die Probleme mit den Stimmbändern endlich in den Griff bekommen werden.

Die Amtsgeschäfte werden in der Zwischenzeit von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf geführt.