Jetzt übernimmt Eisenkopf als erste Frau im Burgenland

Ein Bereich, in dem einige Kompetenzverschiebungen zu erwarten sind, wie Eisenkopf bestätigt. Man wolle darüber nachdenken, welche Bereiche künftig besser vom Land und welche von den Kommunen übernommen werden sollen. In einem „gemeinsamen Prozess, wir brauchen die Gemeinden als starke Partner des Landes“. In Gesprächen mit den Gemeindeverbänden sollen in den kommenden Wochen Möglichkeiten ausgelotet werden.

Land schaltet Zwischenhändler aus

Dass die Pläne des Landes ohne eine gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern nur schwer umsetzbar sind, zeigt die ausgerufene Biowende. Bis Ende 2021 soll in Kindergärten und Volksschulen auf einen Bio-Anteil von 50 Prozent, bis Ende 2024 sogar auf 100 Prozent umgestellt werden. Weil das aber in der praktischen Umsetzung aufgrund fehlender Versorgungsketten schwierig ist, soll bis Ende des Jahres eine Bio-Vermarktungsgesellschaft aufgebaut werden.

Ziel ist, burgenländische Bio-Produkte ohne Zwischenhändler an burgenländische Abnehmer zu bringen – sowohl an öffentliche Einrichtungen, als auch an die Endkonsumenten. „Derzeit ist das in der Praxis noch schwierig“, gesteht Eisenkopf ein.