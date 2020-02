Bio, Fotovoltaik, Jagd: Das hat Astrid Eisenkopf jetzt vor

Zunächst soll eine Versorgungskette zwischen Produzenten und Gemeinschaftsverpflegung realisiert werden. Die Gesellschaft soll auch für Endverbraucher zugänglich sein – mit Automaten oder 24 Stunden Shops.

Sonnenstrom x 10

Fotovoltaik überall – auf Dächern, versiegelten Flächen, bei Deponien, in Autobahnnähe, auf öffentlichen Gebäuden. So soll die Stromproduktion aus Sonnenenergie verzehnfacht und weiter in die Windkraft investiert werden.

Service für Gemeinden

Ab 2021 soll als Unterstützung und Service für die Gemeinden ein sogenannter Sachverständigenpool entstehen. Mit diesem Kompetenzzentrum würden die Kommunen ebenso entlastet wie durch die fortschreitende Digitalisierung, die das Land mit neuer Software unterstützen wolle.

Frauenhäuser

Eine weitere Ankündigung ist die Eingliederung der Frauenhäuser in die Landesverwaltung, um „Spielraum für notwendige Investitionen und die Erweiterung der Kapazitäten zu schaffen“. Auch die Kinderbetreuung soll ausgebaut werden.