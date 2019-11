"Stimme angeschlagen": Doskozils leise Erklärung zum Gesundheitszustand

Sagartz fragt Doskozil der ersten Sitzung will der Landtag parteiübergreifend in einem Entschließungsantrag für die Erhaltung der sieben Bezirkshauptmannschaften, fünf Spitäler und sechs Bezirksgerichte eintreten. Weiters steht ein Entschließungsantrag der Regierungsparteien gegen das Projekt der Breitspurbahn an. Dieser ist ÖVP und Grünen zu „schwammig“, sie fordern ein „klares Nein“ zum Projekt. Ein Entschließungsantrag aller Parteien verlangt zum ungarischen Tourismusprojekt am Neusiedler See in Fertörakos mehr Informationen.

ÖVP-Klubchef Christian Sagartz will in einer schriftlichen Anfrage an LH Doskozil Auskunft über die genaue Zahl der vom Land beauftragten externen Rechtsgutachten seit 2015 und deren Kosten fürs Land.