Doskozil: "Ich habe keinen Krebs"

Gläserner Patient

„Wie Sie hören“, sagte er gleich zu Beginn der Sitzung am Vormittag, „ist meine Stimme noch mehr oder weniger angeschlagen“ – tatsächlich klang sie sehr heiser, man konnte als Zuhörer Doskozils Mühe beim Sprechen fast selbst spüren. Dabei sei das schon ein wesentlicher Fortschritt, denn in den ersten 14 Tagen nach seiner Operation an Kehlkopf und Stimmbändern am 8. Oktober am Wiener AKH habe er überhaupt „keine Stimme gehabt“. Es war dies bereits seine zweite Operation innerhalb von 15 Monaten.

Er wolle, um „allen Gerüchten vorzubeugen“, vor der Budgetrede seine „gesundheitliche Situation offenlegen“, so Doskozil. Der Landeshauptmann setzte sich mit seinem Vorstoß auch über ängstliche Stimmen aus der eigenen Partei hinweg, die seinen Gesundheitszustand als Privatsache unter Verschluss halten wollten.