Warum es das „picture on“ ohne EU vielleicht gar nicht geben würde

In Bildein im Südburgenland ist beim Besuch von Bundesministerin Claudia Bauer die Bedeutung der Europäischen Union für die Entwicklung der Gemeinde hervorgehoben worden. Der Termin fand im Rahmen ihrer „nEUROPA-Tour“ statt und fiel in die laufenden Vorbereitungen für das picture on Festival, das am kommenden Wochenende stattfindet. Bürgermeister Emmerich Zax nutzte den Besuch, um die Rolle europäischer Förderprogramme zu betonen. „Ohne die Europäische Union wäre das heutige Bildein nicht unser Bildein.“ Laut den Angaben aus der Gemeinde habe sich kaum eine andere Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten durch EU-Projekte so nachhaltig entwickelt.

Genannt werden mehrere Einrichtungen, die ohne diese Unterstützung nicht entstanden wären, darunter das WeinKulturHaus, ein Kaufhaus, ein Gasthaus, das burgenländische geschichte(n)haus sowie ein Weinarchiv. Die Gemeinde beschreibt die Entwicklung als Wandel von einer Grenzgemeinde am ehemaligen Eisernen Vorhang zu einer „florierenden Gemeinde ohne Grenzen im Herzen Europas“. Grenzerfahrungsweg wird ausgebaut Auch in jüngerer Zeit seien Projekte mit EU-Unterstützung umgesetzt worden. Über Programme wie „Klimafitte Kulturbetriebe“ sei das WeinKulturHaus weiterentwickelt worden, zudem werde der Grenzerfahrungsweg im Rahmen eines Interreg-Projekts ausgebaut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gemeinde Bildein Der Termin fand im Rahmen ihrer „nEUROPA-Tour“ statt und fiel in die laufenden Vorbereitungen für das picture on Festival.

Der Besuch der Ministerin fiel in eine Phase intensiver Vorbereitungen für das picture on Festival, das laut den Angaben der Gemeinde selbst auf ein EU-Projekt zurückgeht. Im Rahmen des Projekts „Pinka-Net“ habe das Festival entscheidende Unterstützung durch die Europäische Union erhalten. Daraus habe sich eine grenzüberschreitende Kulturveranstaltung entwickelt, die heute weit über die Region hinaus bekannt ist.

Die Gemeinde verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Interesse an europäischen Themen. Bei Europawahlen habe Bildein wiederholt zu den Gemeinden mit der höchsten Wahlbeteiligung Österreichs gezählt. 2009 sei sogar der Spitzenwert erreicht worden, zweimal habe die Gemeinde österreichweit den dritten Platz belegt.