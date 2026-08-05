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Südburgenland

Flurbrand rasch eingedämmt: Behörden rufen zum Wassersparen auf

Flurbrand in Holzschlag: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Wald. 1,2 Hektar Feld betroffen.
05.08.2026, 18:33

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Feuerwehrleute bekämpfen einen Flächenbrand auf einem Feld, dichtes Rauch steigt auf.

Zusammenfassung

  • Flurbrand in Holzschlag zerstört rund 1,2 Hektar Feldfläche.
  • Mehrere Feuerwehren verhindern ein Übergreifen auf den Wald.
  • Behörden warnen vor hoher Brandgefahr und rufen zum Wassersparen auf.

Ein Flurbrand ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Holzschlag ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Feld in Brand.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurden neben der Freiwilligen Feuerwehr Holzschlag auch die Feuerwehren Unterkohlstätten, Oberkohlstätten, Günseck, Glashütten bei Schlaining und Bernstein alarmiert.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge stehen auf einem Feldweg, während Einsatzkräfte Schläuche verlegen.

Flammen auf dem Feld – doch der Wald blieb verschont: Einsatzkräfte stoppten Brand rechtzeitig.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Dennoch wurden rund 1,2 Hektar Feldfläche zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Neben den Feuerwehren standen auch die Polizei sowie ein First Responder im Einsatz.

Großbrand im Föhrenwald: Flammen breiten sich rasch aus

Die Einsatzkräfte verweisen auf die aktuell hohe Brandgefahr. Bereits kleine Unachtsamkeiten könnten Brände auslösen. Zudem wird auf eine angespannte Trinkwassersituation hingewiesen. Unnötiger Wasserverbrauch – etwa durch Poolbefüllungen oder Autowäschen – sollte vermieden werden, um die Versorgung sicherzustellen.

Feuerwehreinsätze im Burgenland

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