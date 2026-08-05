Flurbrand rasch eingedämmt: Behörden rufen zum Wassersparen auf

Ein Flurbrand ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Holzschlag ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Feld in Brand.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit wurden neben der Freiwilligen Feuerwehr Holzschlag auch die Feuerwehren Unterkohlstätten, Oberkohlstätten, Günseck, Glashütten bei Schlaining und Bernstein alarmiert.