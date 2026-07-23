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Notfall

Schnelle Hilfe rettet Leben: Feuerwehrmann als Held

Sigibert Waha von der Feuerwehr St. Margarethen reagiert nach Alarm über Lebensretter-App sofort und leitet Wiederbelebung ein
23.07.2026, 10:45

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Mann lächelt vor einem Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes und zeigt den Daumen hoch.

In St. Margarethen ist es zu einem Reanimationseinsatz gekommen. Sigibert Waha, Mitglied der Feuerwehr St. Margarethen, wurde über die Team Österreich Lebensretter-App alarmiert und machte sich ohne zu zögern auf den Weg zur Einsatzadresse.

Am Notfallort angekommen begann der Feuerwehrkamerad umgehend mit der Reanimation und überbrückte damit die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes.

Einsätze im Burgenland

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Gemeinsam mit den Einsatzkräften konnte die betroffene Person schließlich erfolgreich wiederbelebt werden.

Der Einsatz wurde von der Feuerwehr hervorgehoben und als Beispiel für rasches und entschlossenes Handeln dargestellt. Dabei wurde auch auf die Bedeutung der schnellen Alarmierung über die Lebensretter-App verwiesen.

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