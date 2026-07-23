Schnelle Hilfe rettet Leben: Feuerwehrmann als Held
In St. Margarethen ist es zu einem Reanimationseinsatz gekommen. Sigibert Waha, Mitglied der Feuerwehr St. Margarethen, wurde über die Team Österreich Lebensretter-App alarmiert und machte sich ohne zu zögern auf den Weg zur Einsatzadresse.
Am Notfallort angekommen begann der Feuerwehrkamerad umgehend mit der Reanimation und überbrückte damit die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes.
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Gemeinsam mit den Einsatzkräften konnte die betroffene Person schließlich erfolgreich wiederbelebt werden.
Der Einsatz wurde von der Feuerwehr hervorgehoben und als Beispiel für rasches und entschlossenes Handeln dargestellt. Dabei wurde auch auf die Bedeutung der schnellen Alarmierung über die Lebensretter-App verwiesen.
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