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Polizei stoppt Lkw

Gefahrgut an Grenze: Feuerwehren „verarzten“ undichten Container

Ein undichter Gefahrgut-Container hat am Grenzübergang Schachendorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
06.08.2026, 09:11

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Feuerwehrwagen neben einem offenen Lkw mit IBC-Behältern an einer Landstraße.

Am Grenzübergang Schachendorf ist es am Mittwochvormittag zu einem Gefahrguteinsatz gekommen. Ein mit Gefahrgut beladener Sattelschlepper wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, nachdem ein 1.000-Liter-IBC-Container nicht ordnungsgemäß verschlossen war und bereits Flüssigkeit austrat.

Nach der Feststellung des Schadens wurde der Gefahrgutreferent des Bezirks Oberwart, Martin Ulreich, verständigt. Das Sicherheitsdatenblatt des Stoffes wurde an das Feuerwehrhaus Pinkafeld übermittelt, um eine erste Einschätzung der Lage vornehmen zu können.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sowie notwendige Maßnahmen wurden den Einsatzkräften vor Ort telefonisch weitergegeben.

Stadtfeuerwehr rückte zur Unterstützung aus

In weiterer Folge forderte die Bezirkshauptmannschaft die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zur Unterstützung an. Die Feuerwehr rückte mit dem Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug und einer dreiköpfigen Mannschaft zum Einsatzort aus.

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Vor Ort wurde der ausgelaufene Stoff mittels Ölvlies gebunden und aufgenommen. Anschließend wurde der IBC-Container ordnungsgemäß verschlossen, sodass kein weiteres Gefahrgut austreten konnte.

Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Der Sattelschlepper setzte seine Fahrt anschließend zu einem Entsorgungsbetrieb fort.

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