Gefahrgut an Grenze: Feuerwehren „verarzten“ undichten Container

Am Grenzübergang Schachendorf ist es am Mittwochvormittag zu einem Gefahrguteinsatz gekommen. Ein mit Gefahrgut beladener Sattelschlepper wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, nachdem ein 1.000-Liter-IBC-Container nicht ordnungsgemäß verschlossen war und bereits Flüssigkeit austrat.

Nach der Feststellung des Schadens wurde der Gefahrgutreferent des Bezirks Oberwart, Martin Ulreich, verständigt. Das Sicherheitsdatenblatt des Stoffes wurde an das Feuerwehrhaus Pinkafeld übermittelt, um eine erste Einschätzung der Lage vornehmen zu können.