Drei Personen aus Schrägaufzug bei der Burg Güssing befreit

Die Feuerwehr Güssing ist am Dienstagvormittag innerhalb kurzer Zeit zu gleich zwei Einsätzen ausgerückt.

Der erste Alarm kam um 9.37 Uhr: Drei Personen waren beim Schrägaufzug der Burg Güssing nach einem technischen Defekt eingeschlossen. Mithilfe einer Leiter und eines Seilzugs wurden die Personen unverletzt befreit. Die Feuerwehr war mit dem Lastfahrzeug (LAST) und dem Kleinlöschfahrzeug Allrad (KLFA) sowie acht Feuerwehrmitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.