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Feuerwehreinsatz

Drei Personen aus Schrägaufzug bei der Burg Güssing befreit

Zwei Einsätze für die Feuerwehr in Güssing: Drei Personen saßen im Burglift fest, später kollidierten zwei Fahrzeuge in der Wiener Straße.
04.08.2026, 13:32

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Einsatz bei der Burg Güssing

Die Feuerwehr Güssing ist am Dienstagvormittag innerhalb kurzer Zeit zu gleich zwei Einsätzen ausgerückt.

Der erste Alarm kam um 9.37 Uhr: Drei Personen waren beim Schrägaufzug der Burg Güssing nach einem technischen Defekt eingeschlossen. Mithilfe einer Leiter und eines Seilzugs wurden die Personen unverletzt befreit. Die Feuerwehr war mit dem Lastfahrzeug (LAST) und dem Kleinlöschfahrzeug Allrad (KLFA) sowie acht Feuerwehrmitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.

Einsatz bei der Burg Güssing

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Unmittelbar nach Abschluss dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Wiener Straße alarmiert, bei dem zwei Fahrzeuge kollidiert waren. Die Einsatzkräfte führten die Bergung eines beschädigten Pkw mittels Wechselladerfahrzeug mit Kran durch und transportierten das Fahrzeug ab.

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Im Einsatz standen acht Feuerwehrmitglieder, die Einsatzdauer betrug rund eine Stunde.

Güssing
kurier.at, haipa  | 

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