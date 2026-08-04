Drei Personen aus Schrägaufzug bei der Burg Güssing befreit
Die Feuerwehr Güssing ist am Dienstagvormittag innerhalb kurzer Zeit zu gleich zwei Einsätzen ausgerückt.
Der erste Alarm kam um 9.37 Uhr: Drei Personen waren beim Schrägaufzug der Burg Güssing nach einem technischen Defekt eingeschlossen. Mithilfe einer Leiter und eines Seilzugs wurden die Personen unverletzt befreit. Die Feuerwehr war mit dem Lastfahrzeug (LAST) und dem Kleinlöschfahrzeug Allrad (KLFA) sowie acht Feuerwehrmitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.
Einsatz bei der Burg Güssing
Einsatz bei der Burg Güssing
Einsatz bei der Burg Güssing
Unfall in der Wiener Straße in Güssing
Unmittelbar nach Abschluss dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Wiener Straße alarmiert, bei dem zwei Fahrzeuge kollidiert waren. Die Einsatzkräfte führten die Bergung eines beschädigten Pkw mittels Wechselladerfahrzeug mit Kran durch und transportierten das Fahrzeug ab.
Im Einsatz standen acht Feuerwehrmitglieder, die Einsatzdauer betrug rund eine Stunde.
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