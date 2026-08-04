Asbest-Steinbrüche: Verfahren nun gesammelt bei BH Oberwart

Im Fall der vier aufgrund erhöhter Asbestwerte geschlossenen Steinbrüche im Burgenland sind nun alle Verfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart anhängig. Drei Betriebe im Bezirk Oberwart und einer im Bezirk Oberpullendorf sind betroffen. Aus Effizienzgründen wurde die behördliche Zuständigkeit nun bei der BH Oberwart konzentriert. Basis hierfür ist eine Verordnung der Landesregierung vom 31. Juli, die am Dienstag im Landesgesetzblatt veröffentlicht wurde.

„Komplexe Verfahren“

Sowohl die BH Oberpullendorf als auch die BH Oberwart sind mit den gleich gelagerten Verfahrensabwicklungen nach den Bestimmungen des Mineralrohstoffgesetzes befasst. Es handle sich um „komplexe Verfahren, deren Bündelung im Hinblick auf eine einheitliche Vorgangsweise und die Sicherstellung des erforderlichen Fachwissens geboten ist“, hieß es aus dem Landesmedienservice auf APA-Anfrage.