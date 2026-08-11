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Feuerwehreinsatz

Äste abgebrannt: Feuer drohte auf Maisfeld überzugreifen

Ein Feuer drohte auf einen Holzstapel und ein angrenzendes Maisfeld überzugreifen. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindern.
11.08.2026, 21:30

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Feuerwehrleute löschen einen kleinen Brand am Feldrand vor einem Maisfeld.

Ein außer Kontrolle geratener Abbrand von Ästen hat am Dienstag zu einem Einsatz der Feuerwehr Kemeten geführt. Das Feuer drohte laut Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart auf einen geschlichteten Holzstapel und ein angrenzendes Maisfeld überzugreifen.

Die Feuerwehr war über die Landessicherheitszentrale zunächst zu einem Holzstoßbrand alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Abbrand von Ästen außer Kontrolle geraten war.

Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte konnte laut Bezirksfeuerwehrkommando eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr warnt vor hoher Brandgefahr

Das Bezirksfeuerwehrkommando nimmt den Einsatz zum Anlass, vor der derzeitigen Brandgefahr zu warnen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit könnten sich Feuer rasch ausbreiten.

Feuerwehr löscht einen Vegetationsbrand neben Holzstapeln auf einem Feld; dichter Rauch steigt auf.

Das Abbrennen von Ästen geriet am Dienstag außer Kontrolle. Die FF Kemeten rückte aus und verhinderte laut Bezirksfeuerwehrkommando eine weitere Ausbreitung.

Dürre: Wie die Milliardenschäden beglichen werden könnten

Die Feuerwehren appellieren daher an die Bevölkerung, derzeit auf das Entzünden von Feuern im Freien zu verzichten und behördliche Verbote sowie Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Bei der derzeitigen Trockenheit könne bereits ein Funke ausreichen, um Gras, Äste, Holz oder landwirtschaftliche Flächen in Brand zu setzen.

Das Abbrennen im Freien sei zudem größtenteils behördlich untersagt, heißt es vom Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart.

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