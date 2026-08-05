77 Prozent mit Gesundheitsversorgung zufrieden

Im Auftrag des Landes hat das Institut für Strategieanalysen von Peter Filzmaier rund 1.000 Burgenländerinnen und Burgenländer ab 16 Jahren zur Gesundheitsversorgung im Land befragt. Für Vergleichswerte wurden auch 500 Österreicher befragt. Die Interviews wurden von Triple M Matzka im vergangenen Herbst durchgeführt – also vor den Debatten um Medizin-Uni und Herzchirurgie.

„Burgenländerinnen und Burgenländer beurteilen nicht nur die aktuelle Gesundheitsversorgung positiv, sondern blicken auch wesentlich optimistischer in die Zukunft. Das spricht für ein hohes Vertrauen in das Gesundheitssystem des Landes“, fasste Filzmaier die Gesundheitsstudie am Mittwoch zusammen.