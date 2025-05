Pioniere, Partys, Publikum: Das Burgenland als Wiege der Festivalkultur

Strahlende Gesichter gab es damals in den Anfängen in Wiesen ebenso wie am Nova Rock heute.

Diese Leidenschaft war es, die Franz Bogner im Jahr 1972 als erste 17-Jähriger dazu brachte, die Mosthausschenke seiner Eltern in eine der ersten Diskotheken Österreichs zu verwandeln – das Jazz Pub war geboren. Plötzlich gab es Livemusik zu hören, nur vier Jahre später kamen bereits rund 1.000 Besucherinnen und Besucher zum ersten Jazz Fest, damals noch am Tennisplatz.

2005 Ewald Tatar veranstaltet mit Barracuda Music das erste Nova Rock in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See).

2000 Der Kulturverein „KuKuK“ organisiert das erste Picture On Festival in Bildein (Bezirk Güssing).

1976 Das erste Jazz Fest in Wiesen lockt 1.000 Besucher auf den Tennisplatz, der Startschuss für die legendären Wiesen-Festivals. In den 1980er-Jahren kamen Weltstars und Legenden wie Ella Fitzgerald und Ray Charles ins Burgenland.

In den folgenden Jahren wurde die Erdbeergemeinde immer mehr zum österreichischen Festival-Mekka. Rockfans pilgerten zum Forestglade , Reggae-Freunde zum Sunsplash . In mehreren Ausbauschritten mauserte sich das Gelände zu einer der schönsten Festivallocations Europas mit Platz für bis zu 8.000 Menschen.

Heute ist das natürlich nicht mehr möglich. Weder am Gelände in Wiesen, das nach wie vor über eine der besten Festival-Infrastrukturen Österreichs verfügt, noch in Nickelsdorf , wo auf den Pannonia Fields für das Nova Rock Jahr für Jahr quasi eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft wird.

Legendär war Wiesen auch deshalb, weil rund um das Gelände vermutlich bis zu doppelt so viele Menschen am Campingplatz waren – wilde Partys mit Lagerfeuer inklusive.

Dort, in der Wiege der burgenländischen Festivalkultur, hat er als Mitarbeiter angefangen, heute ist Tatar mit dem Mattersburger Veranstaltungsunternehmen Barracuda Music zu einem der größten Veranstalter in Österreich aufgestiegen: Vom Nova Rock auf den Pannonia Fields (11. bis 14. Juni) über Mega-Konzerte in Österreich (Iron Maiden am 17. Juli im Ernst Happel Stadion) bis hin zum Picture On in Bildein (8./9. August) – überall hat Tatar seine Finger mit im Spiel – im Südburgenland beispielsweise als DJ nach den Konzerten.

In den vergangenen Jahren ist Eisenstadt ein fixer Bestandteil in Tatars dicht gedrängtem Terminkalender geworden. Drei Festivals gehen heuer beim Schloss Esterházy über die Bühne – mit dem Forestglade (11. Juli) auch eines jener Festivals, mit dem sich Wiesen seinen legendären Kultstatus erworben hat.