Eisenstadt feiert sich mit einem Museum

Es war eine turbulente Sitzung des burgenländischen Landtags, in der am 30. April 1925 beschlossen wurde, „dass der Sitz der Landesregierung von Sauerbrunn nach Eisenstadt verlegt und damit Landesregierung und Landtag an einem Ort zusammengeführt werden“, schreibt Historiker Walter Feymann , Herausgeber eines opulenten Sammelbandes zu 100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt .

In der Pfarrgasse 20 , innerhalb der aufs Jahr 1371 zurückgehenden historischen Stadtmauer, wurde eine frühere Arztvilla zur Stadtvilla umgestaltet. Zu einem Museum, „das es in dieser Form wohl kein zweites Mal gibt“, ist Bürgermeister Thomas Steiner stolz auf das Ergebnis und froh, dass der aufwendige, 2,5 Millionen Euro teure Umbau rechtzeitig fertiggestellt werden konnte.

Erzählt wird die Entwicklung der Stadt aus der Perspektive der Eisenstädterinnen und Eisenstädter. Für die Umsetzung wurden fünf fiktive, aber zeittypische Personen erdacht, an deren Hand die Besucher auf eine Zeitreise mitgenommen werden sollen.

Ein Schmuckstück

Der Herr Doktor (in der Villa lebten all die Jahre Ärzte), die Haushälterin Mitzi, die Wirtinnen Anni und Lisl, der Reporter Edgar Kiss – und Haushund Dolly erzählen via Audioguide, wie sie die Entwicklung der Landeshauptstadt erlebt haben. Übrigens: Erst 1965 wurde der Status als Landeshauptstadt in der Verfassung festgeschrieben.