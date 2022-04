Das Haydn-Kino wird ein neues Kulturzentrum in Eisenstadt

Das 1924 nach Plänen von Johann Schweifer am Oberberg errichtete Gebäude mit der markanten Fassade wird von der Freistadt erworben, hat Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Freitag bekanntgegeben. Die Verhandlungen mit dem privaten Eigentümer seien abgeschlossen, der Kauf werde in der nächsten Sitzung des Stadtsenats beschlossen. Der Kaufpreis für die unter Denkmalschutz stehende Immobilie beträgt 390.000 Euro.

Bevor das bald 100 Jahre alte Kino saniert wird, soll ein Nutzungskonzept erstellt werden. Klar sei aber, das historische Gebäude werde „der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, betonte Steiner. Die künftige Angebotspalette reicht von Programmkino über Kabarett und Theater bis zu Ausstellungen. Aber auch das Archiv der Stadt könnte am Oberberg Platz finden. Und das ehemalige Haydn-Kino soll organisatorisch auch ins Stadtmuseum eingegliedert werden, das derzeit in der Pfarrgasse entsteht.