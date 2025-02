Festivalstimmung im Schloss Esterházy mit hochkarätigem Line-Up

Im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt veranstaltet Barracuda Music im Juli diesmal an vier Tagen Festivals und Konzerte. Eines davon ist das "Forestglade", das vor rund 30 Jahren das erste Mal stattgefunden hat, damals noch in Wiesen. Nach der seit damals letzten Ausgabe 2012 kehrt es nun mit gleich drei ehemaligen Forestglade-Headlinern Cypress Hill, The Sisters Of Mercy und Therapy? zurück.