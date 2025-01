Ein bunter Festivalsommer in Niederösterreich

Zum zweiten Mal infolge findet in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) das größte Hip-Hop-Festival Europas statt. Wann die Musikveranstaltung genau über die Bühne wird, ist zwar noch nicht bekannt, laut dem Veranstalter wird es allerdings, wie schon im Vorjahr, im Juli sein.

Paradies Garten Festival

Hier kommen Fans der Musik-Genre Electronic, House und Disco auf ihre Kosten. Am Schloss Prugg in Bruck an der Leitha wird vom 1. bis zum 3. August auf drei Bühnen gefeiert. Im Vorjahr waren unter anderem Ben Klock, Dixon und Ellen Allien zu Gast. Bekannt ist das Festival auch dafür, dass es versucht, seinen ökologischen Fußabdruck klein zu halten. Mit dem Ziel, das grünste Musikfestival Österreichs zu werden. Erreicht werden soll das durch wenig Co2-Ausstoß, Abfallvermeidung und Bewusstseinsbildung für das Thema Klima. Tickets gibt es unter https://paradiesgartenfestival.at/.