Ausverkauft in Minuten: Das kleine Festival mit großer Seele

Was in den frühen Nullerjahren als kleines Dorf-Open-Air vor wenigen Dutzend Besucherinnen und Besuchern begann, ist heute ein Fixpunkt der österreichischen Festivalkultur: das „picture on“-Festival in Bildein. Einmal im Jahr wird der 300-Einwohner-Ort im Südburgenland zum Treffpunkt von Punk und Polka, Indie und Idylle – mitten im Nirgendwo, aber mit einer einzigartigen Atmosphäre. Das Erfolgsgeheimnis? Authentizität. Keine LED-Wände, keine Sponsorenmeilen, keine VIP-Zonen. Stattdessen Laternen, Dorfplatz, und echte Begegnungen zwischen Menschen, die Musik lieben.

Wie groß die Begeisterung ist, zeigte sich beim jüngsten Vorverkauf: Schon wenige Stunden nach Start meldete die Festivalcrew auf Facebook:

06:34 Uhr – „Bitte keinesfalls mehr nach Bildein anreisen!“

07:49 Uhr – „Oberwart voll!“

10:26 Uhr – „Graz auch dicht!“

16:26 Uhr – „Wien: restlos ausverkauft!“ Warum ist Bildein so geil? Dieses Festival ist kein Massenprodukt. Es lebt von seinem eigenen Maß, seiner Gemütlichkeit, seinem Charme, seiner Haltung. Am Dorfplatz bei der Kirche zählt Nähe, nicht Lautstärke. Keine LED-Wände, sondern Laternen. Keine Sponsorenmeilen, sondern echte Südburgenländer.