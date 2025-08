Mehr als ein Festival: 25 Jahre, 2.500 Gäste, eine Passion

Der wurde in den vergangenen Jahren nämlich meist erst am Festival-Freitag bekannt gegeben. Heuer sickerte der Name schon früher durch.

Keine Frage: Glücklich, wer sich im kurzen Zeitfenster des Vorverkaufs im November ein Ticket für das picture on besorgt hat. Ganz ohne Kenntnis darüber, welche Bands am 8. und 9. August im Südburgenland auftreten werden, vom Headliner gar nicht zu reden.

Seiler und Speer beehren die Bühne beim Kirchturm, in den Jahren zuvor hatten sich Wanda und Bilderbuch die Ehre gegeben. Familientreffen in Bildein Große Namen für ein kleines Festival? Auch das ist keine Frage. Dementsprechend gut ist das Image der Pinkarocker aus dem Bezirk Güssing bei Musikfans in ganz Österreich. Eigentlich aber gilt: Wer einmal kommt, kommt immer wieder. Was dann wiederum heißt: Die Nachbarn am Campingplatz sind oft gute Freunde der vorangegangenen Jahre. Familienfeeling garantiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Bitzan Die Pinka wird am Festival-Wochenende für willkommene Abkühlung sorgen.

Ein Gefühl des Heimkommens werden auch die Jungs der Band „The Dication feat. Limetree“ verspüren. Waren sie es doch, die am 23. September 2000 das allererste picture on eröffnet haben. Ob beim Comeback zum 25-jährigen Jubiläum der Eröffnungssong von damals – „I can’t explain“ von The Who – zu hören sein wird? Mehr Applaus ist der Band jedenfalls gewiss: Kamen beim ersten Festival 100 Personen, sind es seit Jahren rund 2.500 Menschen, die jährlich in den 300 Einwohner zählenden Ort Bildein pilgern. Schritt für Schritt besser Die Entwicklung des Festivals im Schnelldurchlauf: 2001 das erste Open Air,

das erste Open Air, 2003 Festival an vier Tagen, abwechselnd in Bildein und im ungarischen Szentpéterfa,

Festival an vier Tagen, abwechselnd in Bildein und im ungarischen Szentpéterfa, 2004 erstmals ausverkauft,

erstmals ausverkauft, 2010 Erweiterung um eine zweite Bühne im Apfelgarten,

Erweiterung um eine zweite Bühne im Apfelgarten, 2012 Premiere der Lesung am Pinkastrand,

Premiere der Lesung am Pinkastrand, 2015 wird mit Ottakringer ein eigenes Festivalbier gebraut,

wird mit Ottakringer ein eigenes Festivalbier gebraut, 2018 erster musikalische Dorfspaziergang (heuer mit ORF-Anchor Tobias Pötzelsberger).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KuKuK Ein Ziel des Organisationsteams: besser, nicht größer.

2023 folgte dann die Verwirklichung eines Herzensprojekts des Organisationsteams, das mittelfristig vielleicht dazu beitragen wird, dass das picture on noch viele Jahrzehnte Bestand haben wird: das picture on kids – ein Festival für Kinder. Neben Livemusik und Workshops kann der Nachwuchs erstmals vor, auf und hinter der Bühne Festivalluft schnuppern – und soll damit frühzeitig für das Ehrenamt begeistert werden. Größer werden kommt für das ehrenamtliche Veranstalter-Team aber nicht in Frage – man will „klein & fein“ bleiben. Hand in Hand mit Herz Ohne freiwillige Helferinnen und Helfer und die Unterstützung der ganzen Ortschaft wäre die Durchführung des Festivals jedenfalls nicht möglich. Schon Tage davor werden Tonnen von Hackschnitzeln am Platz zwischen Kirche und Gemeindezentrum aufgebracht. Und nach dem Festival dauert es dann auch nicht lang, bis alles wieder weggeräumt ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © David Bitzan Auch die Musiker spüren in Bildein das Publikum hautnah.