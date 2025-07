Seiler und Speer als Überraschungs-Headliner in Ort mit 300 Einwohnern

Die Überraschung ist gelungen: Seiler und Speer wurden am Dienstag als letzter und bislang geheimer Headliner des picture on festivals in Bildein (Bezirk Güssing) bekanntgegeben. Der Auftritt findet im „selten gewordenen, kleinen Rahmen“ statt – wie es der Veranstalter ausdrückt. Der genaue Zeitplan folgt in Kürze.