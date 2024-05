Wie der islamische Gottesstaat entstanden ist

In Allahs Paradies halten sich alle Menschen an seine Gesetze und leben friedlich miteinander. Klingt no na. Aber auf der arabischen Halbinsel geht es in dieser Zeit zu, wie heute zwischen den Drogenkartellen in Mexiko. Die verschiedenen Clans und Sippen bekriegen sich bis aufs Blut. Insofern ist Mohammeds Friedensaufforderung auch eine politische Botschaft.

Religion und Politik vereint

Seine neue Lehre setzt er mit Waffengewalt durch. Unter anderem gegen zwei jüdische Clans, die in Medina ansässig waren. Nach seinem Sieg in Medina ist Mohammed nicht länger nur religiöser, sondern auch weltlicher Anführer. Er verbindet damit Religion und Staat. Es ist der Ursprung des Gottesstaates.

Von da an ändern sich übrigens auch die Koranverse. In Mekka hatte Mohammed viel von Nächstenliebe und Mildtätigkeit gelehrt. Und er hatte ausdrücklich zum Dialog mit Christen und Juden aufgerufen. In Medina geht es plötzlich um den „Heiligen Krieg“ gegen die Nicht-Gläubigen. In einem Vers des Koran heißt es etwa: „Die Gläubigen sollen kämpfen gegen diejenigen, die nicht an Gott und den Jüngsten Tag glauben.“ In einem weiteren Vers ist dann von der Bekämpfung aller (also auch Christen und Juden) die Rede, die gegen den Islam sind: Sie sollen getötet werden. Es sind diese Passagen, auf die sich Islamisten gerne berufen.

Im Jahr 630 kehrt Mohammed nach Mekka zurück. Zwei Jahre später stirbt er. Seine Nachfolger sind die Kalifen, die so wie er oberste politische und religiöse Anführer sind. Binnen hundert Jahren breitet sich der Islam bis zum Indus und bis nach Spanien aus. Mit Waffengewalt. Ein wesentlicher Unterschied gegenüber anderen Weltreligionen. Erst 732 werden die Araber in Frankreich gestoppt. Von Karl Martell. Sein Enkel, Karl der Große, wird dann friedliche Beziehungen zum berühmten Kalifen Harun ar Raschid unterhalten. Übrigens: Adolf Hitler hat den Sieg Karl Martells in seinen obskuren Tischgesprächen bedauert. Sonst wäre Deutschland vielleicht islamisch geworden und er, Hitler, hätte sich mit den Predigern des Heiligen Krieges leichter getan als mit den „christlichen Friedenspfaffen“.