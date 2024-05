Die Geschichte des Kalifats: Zwischen „Tausend und eine Nacht“ und Tyrannei

„Das osmanische Kalifat verschwand 1924 eher mit einem Wimmern als mit einem Paukenschlag“, schrieb der britische Historiker Hugh Kennedy 2018 in seinem Buch Das Kalifat. Von Mohammeds Tod bis zum Islamischen Staat. Trotz des demütigenden Endes löste die Abschaffung Bestürzung aus, weil man sich das Überleben der arabischen Gemeinschaft ohne das Kalifenamt nicht vorstellen konnte. Kennedy: „Viele Muslime fühlten sich gedemütigt, und manche sahen in einer Wiederbelebung des Kalifats einen Hoffnungsschimmer.“

Riesenreich entsteht

Das Kalifenreich breitete sich schnell aus. Im 8. und 9. Jahrhundert beherrschte man die gesamte islamische Welt vom Hindukusch bis in den Maghreb. Das prächtige Bagdad war Zentrum von Macht, Künsten und Wissenschaften. Einer der unumschränkten Herrscher über das geistliche und weltliche Heil war Harun ar-Raschid. Im Westen wurde der Kalif berühmt, weil er mit Karl dem Großen in Kontakt stand – so schenkte er dem westlichen Kaiser einen Elefanten mit dem Namen Abul-Abbas. In Europa gilt er als Idealbild eines orientalischen Herrschers. Verklärt in Tausend und eine Nacht, verschwimmen Dichtung und Wahrheit. „Dabei war Harun ar-Raschid nicht nur ein Anhänger der Künste, sondern auch ein Machtpolitiker und Eroberer“, sagt Islamwissenschafter David Arn von der Ludwig-Maximilians-Universität München im Bayerischen Rundfunk.

Von fromm bis vernügungssüchtig

Wobei: Ein einheitliches Konzept eines Kalifats gab es in der Geschichte des Islams ohnedies nie. Da waren kriegerische, fromme, intellektuelle, vergnügungssüchtige, inkompetente, grausame und tyrannische Kalifen, schreibt Historiker Kennedy. „Wer ein aggressives Kalifat sucht, in dem die muslimische Bevölkerung strikt kontrolliert wird, kann in den umfangreichen historischen Dokumenten Vorläufer dafür finden. Wer ein Kalifat sucht, das großzügig und offen für Ideen und Sitten ist, dabei aber selbstverständlich seiner Sicht des Willens und der Absichten Gottes treu bleibt, wird ebenfalls fündig.“