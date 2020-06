Vor 20 Jahren verließ die letzte Besatzung die "Mir"

Eigentlich war Kaleris und Saletins Mission so etwas wie eine Notoperation, um die fliegende Station doch noch zu retten. Etliche Lecks dichteten die beiden Männer während ihrer 72 Tage im All ab. "Was meinen Sie, was das für eine Arbeit war, so ein Riesending wieder flott zu kriegen", sagte Bordingenieur Kaleri danach. Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, ob die "Mir" etwa zu einem Weltraum-Hotel umgerüstet werden könnte. Doch es fehlten Geldgeber.

So kam es, wie es wohl kommen musste: Am 16. November 2000 beschloss die Regierung in Moskau, die Raumstation aufzugeben. Am 23. März des darauffolgenden Jahres verglühte das marode Sowjet-Erbe kontrolliert in der Atmosphäre und ging als Trümmerhagel im Südpazifik östlich von Neuseeland nieder. Nach etwa 86 300 Erdumrundungen liegen die Reste der "Mir" auf dem Meeresgrund.