NASA befördert erstmals eine Frau an die Spitze der Direktion

Lueders arbeitet seit 1992 für die US-Weltraumagentur. Zuletzt war sie bei der NASA verantwortlich für den Ende Mai erfolgten ersten bemannten Flug einer Rakete des Privatunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS. Seit Jahren leitete Lueders das Testprogramm für Raumkapseln, die von Konzernen wie SpaceX und Boeing in Kooperation mit der NASA entwickelt werden.

Die NASA will in vier Jahren wieder Astronauten auf den Mond bringen. Dabei soll eine von Boeing gebaute Rakete vom Typ SLS und eine vom Luft- und Raumfahrtkonzern Lockheed Martin gebaute Orion-Raumkapsel eingesetzt werden. Das Programm ist allerdings in Verzug.