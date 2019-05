Raumfahrt: Japanische Firma testet erfolgreich eigene Rakete

In Japan hat erstmals eine privat entwickelte Rakete das Weltall erreicht. Die unbenannte, nur zehn Meter lange Rakete mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern hob am Samstag erfolgreich von einer Testanlage auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido ab, wie die Start-up-Firma Interstellar Technologies laut der Nachrichtenagentur Kyodo bekannt gab.

Die eine Tonne schwere Rakete mit der Modellbezeichnung MOMO-3 habe eine Höhe von rund 110 Kilometern erreicht und sei nach zehn Minuten Flugzeit in den Pazifik gestürzt. Es sei das erste Mal, dass in Japan eine von einer Privatfirma entwickelte Rakete das All erreicht habe, teilte das Unternehmen laut Kyodo mit.