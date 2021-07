Vom Acker in den Mist: Warum Essbares zu früh verloren geht

Äpfel, Tomaten oder Birnen mit Makel bekommt der Konsument im Supermarkt kaum zu Gesicht. "Einerseits übernimmt der Handel nur makellose Ware", sagt Jochum. Andererseits habe sich gezeigt, dass Konsumenten meist nicht gewillt sind, äußerlich beschädigte Produkte zu kaufen. Im Einzelhandel gibt es Bemühungen, Lebensmittelabfälle zu verringern: In vielen Supermärkten werden Lebensmittel, die dem Haltbarkeitsdatum nahekommen, mit Stickern versehen, die zum Kauf animieren. Ware, die nicht mehr verkauft werden kann, wird an soziale Einrichtungen gespendet. Kurze Transportwege zwischen Lagerstandorten und Märkten, eine Kühlung von der Herstellung bis ins Regal und Mitarbeiter-Schulungen sollen Verlustquoten minimieren. Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können oder im Überschuss vorhanden sind, werden vielerorts an soziale Einrichtungen gespendet.

Ressourcenvergeudung

Das globale Ausmaß aller Lebensmittelabfälle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Haushalt (in Summe 2,5 Milliarden Tonnen jährlich) hat ökologische Auswirkungen: Wenn Lebensmittel nicht ihrer Bestimmung, dem Verzehr, zugeführt werden, verpuffen die Ressourcen, die bei der Produktion ausgeschöpft werden: Treibstoff für Traktoren und Transport, Dünge- und Futtermittel, Wasser, Böden für Lagerung und Infrastruktur.

Das Institut für Abfallwirtschaft der BOKU erhebt seit Jahren Daten über das Lebensmittelabfallaufkommen in Haushalten. Die Ergebnisse zeigen, dass auf Haushaltsebene deutlich mehr Lebensmittel verschwendet werden als auf allen anderen Stufen der Wertschöpfungskette. In Österreich wirft ein Haushalt jährlich im Schnitt 133 Kilogramm Nahrungsmittel weg. Die Ausgaben der Österreicher für Nahrung sinken, damit gehe auch der Respekt davor verloren, kritisiert Herzog: "Wir müssen lernen, Lebensmittel wieder wertzuschätzen."

Auch Jochum appelliert an die Haltung der Konsumenten: "Ein Kilo Erdäpfel, das durch ungenaue Vollernter am Feld bleibt, hat einen anderen CO2-Rucksack, als ein Kilo Kartoffeln, das durch falsche Lagerung im Haushalt weggeworfen wird." Gelingt es, einem Menschen zu vermitteln, was es bedeutet, ein Nahrungsmittel anzubauen, "wird er die Kartoffeln mit Sorgfalt behandeln".