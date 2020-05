Tierische Detektive: Sind Hunde Covid-19-Spürnasen?

„Wir haben grundlegende Erfahrung im Training von auf Krankheiten bezogene Spürhunde. Es war fantastisch, zu sehen, wie schnell die Hunde den neuen Geruch identifiziert haben“, sagt Forschungsleiterin Anna Hielm-Björkman von der Veterinärmedizin in einer Presseerklärung. Die ersten Ergebnisse sollen nun mit umfangreichen Tests bestätigt werden, dabei sollen die Hunde auch Covid-19-positiven Urin von Personen zu schnüffeln bekommen, die an weiteren Krankheiten leiden. In mehreren Ländern wird derzeit mit Hunden als mögliche Covid-19-Spürnasen gearbeitet, so auch in Großbritannien.

Die Universität Durham, die Londoner Hygiene- und Tropenmedizinhochschule und die Wohltätigkeitsorganisation Medical Detection Dogs haben bereits begonnen, Hunde auszubilden. Sie sollen in sechs Wochen einsatzfähig sein. Den Vierbeinern wird dort zudem beigebracht, Menschen mit erhöhter Temperatur zu erkennen.