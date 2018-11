Warum Frauen ihren Hund nachts mit ins Bett nehmen sollten

Forscher des Canisius College in Buffalo, New York, haben 962 Frauen in den USA untersucht. 55 Prozent der Studienteilnehmerinnen schliefen nur mit ihrem Hund im Bett, 31 Prozent mit ihrer Katze – und 57 Prozent auch mit dem Partner oder der Partnerin.

Jene Hundebesitzerinnen, die das Bett nachts ausschließlich mit einem Hund teilten, wiesen im Vergleich die beste Schlafqualität auf – so das zentrale Ergebnis der Erhebung.