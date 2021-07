Darf der Hund das Gesicht ablecken?

Die Bindung zwischen Hund und Herrchen kann sehr innig sein. Der ultimative Liebesbeweis: Man lässt den Hund ganz nah ans Gesicht - dann wird geschleckt was das Zeug hält. Wie Dr. Neilanjan Nandi, Medizinprofessor am Drexel University College of Medicine in Philadelphia, gegenüber der New York Times erklärt, kann das unschöne Folgen haben. Nandi zufolge ist das Maul eines Tieres in der Regel mit einer Vielzahl von Keimen, Pilzen und Bakterien belastet, die für das Tier selbst zwar ungefährlich, für den Menschen jedoch nicht unbedenklich sind.

Dem Autor des Buches "Why Not to Make Out With Your Pet" (zu Deutsch: "Warum man sein Haustier nicht küssen sollte") zufolge hat der Mensch keine Resistenz (Widerstandsfähigkeit) gegen viele dieser Erreger - was wiederum zur Übertragung von Krankheiten, sogenannte Zoonosen, führen kann.