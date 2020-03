Was ist dran am "Coronavirus-Hund"?

Muss man sich nun Sorgen um eine Ansteckung seines Vierbeiners machen? Oder kann der eigene Hund das Virus auf seinen Besitzer übertragen?

Norbert Nowotny, Virologe an der Veterinärmedizinischen Uni Wien, beruhigt: "Im Moment ist noch keine Aufrgegung angesagt, schon gar nicht in Österreich, wo wir erst wenige Infizierte haben." Für den Virus-Experten ist der Fall aus Hongkong aber zweifelsohne "interessant".

Man müsse zukünftig wohl auch genauer auf Infektionen bei Hunden schauen - speziell, wenn ihre Besitzer erkrankt sind."Genaueres werden wir aber erst in einigen Wochen wissen."

"Muss nicht infiziert sein"

Dass der Vierbeiner nach einem Abstrich per Nastentupfer im Nasen- und Rachenraum positiv getestet wurde, kann laut Nowotny mehrere Gründe haben. „Es heißt noch nicht, dass der Hund wirklich infiziert ist." Der wahrscheinlichste Grund ist für den Virologen (und übrigens auch andere Experten), dass der Hund aneinem mit dem Coronavirus kontaminierten Auswurf oder an einer Oberfläche geschnüffelt habe und so mit dem Virus in Kontakt gekommen ist. "Er hätte das Virus also rein mechanisch auf die Nase gekriegt."

Keine besonderen Maßnahmen nötig

Besondere Maßnahmen für Hundebesitzer in Österreich sind für den Experten derzeit nicht nötig. "Im Moment ist keine Aufregung angesagt. Man kann ganz normal mit seinem Hund umgehen und mit ihm Gassi gehen." Nachsatz: Und man solle auch keine Proben von Hunden zum Untersuchen schicken.