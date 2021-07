Rekordhitze in Kanada: Ist das auch in Österreich möglich?

Gibt es generell mehr extreme Wetterlagen auch in Österreich?

Natürlich, eindeutig, gerade das heurige Jahr zeigt das ja. Aber auch die vergangenen Jahre: Windwurf- und Schneeebruchschäden etwa, regionale Trockenheit. Insgesamt sind wir beim Niederschlag noch etwas besser dran als andere Staaten weil die Alpen als Hindernis wirken, die Luft aufsteigen muss und es daher zur Wolkenbildung und zu Niederschlag kommt. Aber der kann dann regional heftiger ausfallen und z.B. zu schweren Vermurungen führen. Das hängt zum Teil zusammen. Wenn sich die Atmosphäre aufheizt, ist sie energiereicher und sie kann mehr Wasserdampf enthalten - und zwar überproportional mehr im Vergleich zum Temperaturanstieg. Dann kann es, wenn es regnet, gleich deutlich mehr Niederschlag geben. Und die größere Energie kann letztlich auch dazu führen, dass Hagelkörner viel stärker anwachsen, viel größer werden.

Beschleunigen sich die Veränderungen?

Das ist schwierig festzumachen, weil Extremereignisse eben nach wie vor extrem und selten sind. Aber grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass ein globaler Temperaturanstieg um ein weiteres Grad weltweit viel mehr Schäden anrichten wird wie die globale durchschnittliche Erwärmung seit der Industrialisierung um das erste Grad. Das geht nicht linear.

Keine drückende Hitze, aber ein etwas wärmeres Klima: Hätte das in unseren Breiten nicht auch positive Aspekte?

Na ja, wenn Sie dort Rotwein anbauen wollen, wo es bisher Weißwein gab, dann ja - allerdings kann es so warm werden, dass auch der Qualitätsrotwein nicht mehr gut wächst. Wenn ich heute durch Wien gehe, sehe ich, dass mittlerweile fast jedes kleine Lokal bereits ein paar Tische und Sesseln am Gehsteig stehen hat. Das ist aktuell bedingt durch Corona, aber auch durch den Klimawandel. Vor 20 Jahren hätte sich das einfach noch nicht rentiert. Das kann man als positiven Effekt sehen, aber die negativen Effekte überwiegen bei weitem.

Vor allem aber: Das, was wir derzeit vielleicht als positive Folge des Klimawandels wahrnehmen, ist ja nichts, auf das wir uns jetzt einstellen und gewöhnen könnten. Diese als positiv empfundenen Efekte sind im Moment so, aber die Erderwärmung geht ja weiter, und die Folgen werden noch schlimmer werden. Man kann sich also an keine sogenannten positiven Effekte gewöhnen, die sind nur vorübergehend. Und: Wir haben schon derzeit in Österreich mehr Hitzetote als Verkehrstote in einem Jahr.

Sind die politischen Ziele zur Reduktion von Treibhausgasen ausreichend, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen?

Die EU-Klimaziele (Klimaneutralität bis 2050 - Klimaneutralität bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken wie Böden, Wälder und Ozeane herzustellen, Anm.) sind eindeutig nicht ausreichend. Österreichs Ziel (Klimaneutralität bis 2040, Anm.) nur dann, wenn wir unser Budget an Treibhausgasen nicht überschreiten.

Das Problem derzeit ist: Die Politiker erschöpfen sich im Moment noch weitgehen darin, Ziele zur Treibhausgasreduktion nachzuschärfen, anstatt die Maßnahmen auch schon tatsächlich zur Umsetzung zu bringen. Es ist schön zu sagen, ich will bis 2040 klimaneutral sein, aber wenn dann ständig gezögert wird, das zu tun, was dafür notwendig ist - etwa eine soziale, ökologische Steuerreform, starker Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln, und dafür Mittel aus anderen Bereichen wie dem Straßenbau umzuleiten - dann bleibt das nur Gerede.

Wobei ich sagen muss, dass es in der derzeitigen politischen Konstellation in Österreich schon einen Regierungspartner gibt, der sehr bemüht ist, aber der Regierung als Ganzes kann ich kein gutes Zeugnis ausstellen. Wir müssen jetzt die Emissionen reduzieren, nicht in zehn Jahren.

Sehen Sie im Gefolge der Corona-Krise eine neue Chance für mehr Klimaschutz?

Ich denke schon. Wenn man Maßnahmen setzt, muss man sie jetzt setzen, bevor nach der Pandemie die Wirtschaft wieder in ihren gewohnten alten Bahnen läuft. Jetzt besteht die Chance, dass sich die Wirtschaft neu erfinden muss, und diese Chance muss man jetzt nutzen. Wenn wir jetzt weiter in Flughäfen und Autobahnen investieren und nicht in Wärmedämmung und Schienennetze, dann ist es zu spät.