Wie der Klimawandel Imperien zu Fall bringt

Als komplexe Gesellschaften entstanden, zeigte sich, dass die auch eine höhere Bevölkerungsdichte hatten. Preiser: „Das bedeutet auch mehr Verflechtung – eine Frühform der Globalisierung –, die es Krankheitserregern erlaubte, sich eher in den Gemeinschaften zu verbreiten.“ Die Forscher haben berechnet: Damit ein besonders ansteckender Krankheitserreger dauerhaft in einer Gemeinschaft am Leben bleiben kann, braucht es eine Mindestgröße von 300.000 Individuen. Schließlich muss der Erreger immer wieder genug Wirte finden. „300.000 Menschen, die so stark vernetzt sind, dass es zu einem Austausch kommen kann.“

Letztlich komme es aber immer darauf an, wie Klimawandel, Missernten und Krankheiten von der Gesellschaft verarbeitet werden. Der entscheidende Punkt: „Gelingt es der Gemeinschaft, den Zusammenhalt zu stärken?“ Die Habsburger gehörten übrigens zu jenen, die von einer Klimakrise profitierten: Sie stiegen am Beginn der Kleinen Eiszeit zur Weltmacht auf.