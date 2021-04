Wer die Erderwärmung entdeckte

Handfeste Beweise lieferten aber erst Messungen an Baumringen: Am Wachstum der Ringe erkannte man gute und schlechte Perioden – und lernte, einige Jahrhunderte in die Vergangenheit zu schauen. „Heftige Streitereien waren die Folge“, sagt Formayer. „Die Vorstellung des sich wandelnden Klimas war zu abwegig für eine von der Kirche geprägte Gesellschaft – genau wie die zeitgleich publizierte Theorie Darwins über die Entstehung der Arten.“

Daten und Fakten