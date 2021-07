Harte Kritik von Greta auf Arnies Klimagipfel in Wien

Mit eindringlichen Warnungen, aber auch viel Optimismus startete die fünfte Ausgabe des von Arnold Schwarzenegger ins Leben gerufenen „Austrian World Summit“ am Donnerstag in der Spanischen Hofreitschule. „Wir stehen der existenziellen Bedrohung gegenüber, eliminiert zu werden“, sagte „Arnie“ in seinem Eingangsstatement.

Gleichzeitig seien viele Dinge in Sachen Klimaschutz in Bewegung. Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor gebe es mittlerweile „große Siege“ zu feiern – wie etwa zahlreiche Länder, die sich Deadlines auf dem Weg zur CO 2 -Neutralität gesetzt haben. Über diese Erfolge müsse man mehr sprechen, so Schwarzenegger.

Einfache Botschaften

Dementsprechend kritisierte Schwarzenegger den seiner Meinung nach zu negativen Zugang weiter Teile der Klimaschutz-Bewegung. Diese sei „gefangen in Hoffnungslosigkeit und Konfusion". Zusätzlich forderte der frühere Gouverneur Kaliforniens, sich in der Kommunikation der Klimakrise auf einfachere, weniger technische Botschaften zu fokussieren - und darauf, nur ein Thema auf einmal zu kommunizieren, wie etwa Luftverschmutzung. Andernfalls überfordere man die Menschen.

Diese brauche es aber, um Druck auf die Politik auszuüben, nicht weiterhin den Status quo beizubehalten. Viele Politiker wären der Meinung, die Menschen wären noch nicht bereit für umfassenden Klimaschutz. „Aber wir wissen, das ist nur ein Haufen Pferdemist", so Schwarzenegger an für die Metapher passender Stelle auf der Bühne in der Hofreitschule.