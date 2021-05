Nagelprobe für Koalition: Klimastreit zwischen grüner und türkiser Wirtschaft

Privat ist Sabine Jungwirth die Lebenspartnerin des Vizekanzlers, was grundsätzlich nichts zur Sache tut, aber Werner Koglers Kampf für den Klimaschutz wird ihr auch nicht ganz egal sein. Jedenfalls wettert die streitbare Grüne gegen „den Bremsklotz“ Mahrer. Auch Klubchefin Sigrid Maurer attestiert der WKO-Spitze „fossiles Denken“ und mutmaßt nichts Gutes: Gewisse Vertreter würden versuchen, „Sand ins Getriebe zu streuen“.

Tatsächlich kann sich der grün-türkise Streit in der Kammer auch zur Nagelprobe für die gleichfarbige Koalition auswachsen. Denn wenn die vergangenen eineinhalb Jahre Türkis-Grün etwas verdeutlicht haben, dann, dass die Grünen alles auf eine Karte setzen: den Klimaschutz. Die Grünen machen schmerzhafte Konzessionen an die ÖVP, etwa beim Asyl. Auch den U-Ausschuss hätten sie wohl verlängert, wären sie nicht beim Abstimmen im Parlament an die ÖVP gebunden.