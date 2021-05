Grüne Wirtschaft ruft zum Boykott der Kammerumlage auf

Die Spitzenrepräsentanten der ÖVP-dominieren WKO würden die "fortschrittliche Klimapolitik" torpedieren. "So lange die WKO diesen Kurs fährt, rufen wir dazu auf die Zahlung der Beiträge zu stoppen“ so Jungwirth. Sie selbst erhob am Freitag Einspruch gegen die Einhebung ihrer Kammerumlage mittels Schreiben an die WK Steiermark.

Rabatte für fossile Wirtschaft

Die WKO stelle sich regelmäßig auf die Seite der fossilen Wirtschaft und gewähre der Mineralölwirtschaft sogar Ermäßigungen bei den Mitgliedsbeiträgen, argumentiert Jungwirth. WKO-Generalsekretär Kopf wiederum bezeichnete die Klimaschutzinitiativen der Bundesregierung wiederholt als „überschießend" und sogar als „ideologiegetriebene Bestrafungsfantasien".

Fridays for Future-Demo

Um 13:00 Uhr findet heute, Freitag, vor der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden sowie an mehreren weiteren Kammerstandorten (Salzburg, Linz, Graz, ...) auch eine Demo von "Fridays for Future" statt, die sich ebenfalls gegen die Klimapolitik der WKO richtet. In Wien werden rund hundert Teilnehmer erwartet, hieß es am Freitag zur apa.