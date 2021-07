Schwarzenegger rief bei "Austrian World Summit" zu mehr Hoffnung auf

Inmitten der Klimakrise hat Arnold Schwarzenegger bei seinem "Austrian World Summit" am Donnerstag in der Wiener Spanischen Hofreitschule zu mehr Hoffnung - vor allem in der Kommunikation - aufgerufen. "Die breite Bevölkerung wird förmlich überflutet mit negativen Schlagzeilen über schmelzende Eisberge, überflutete Städte, ausgetrocknete Landstriche, Krieg und Migration. Ist es ein Wunder, dass die Leute verwirrt oder abgestumpft sind?", sagte Schwarzenegger.

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien sprach sich dringend dafür aus, die Botschaften im Kampf gegen den Klimawandel einfach zu halten und vor allem auch über Erfolge in diesem Bereich zu berichten. Für einen Vergleich zog der Schauspieler einmal mehr seine Filme heran: Selbst in der düsteren Dystopie der Terminator-Reihe ist das Handeln der Protagonisten von Hoffnung getragen.

"Wir sind alle unser eigenes Schicksal Schmied (there's no fate but what we make for ourselves)", zitierte Schwarzenegger dann auch aus dem zweiten Teil. Diese Hoffnung vermisst Schwarzenegger in der Klimadebatte. Diese gleiche mehr einem "Daueralarm, den niemand durchhalten kann".