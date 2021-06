Für den Klimaschutz: Wiener Biologin seit zwei Wochen im Hungerstreik

Die Molekularbiologin Martha Krumpeck befindet sich seit dem 31. Mai, also seit mehr als zwei Wochen, im unbefristeten Hungerstreik gegen Ökozid in Wien.

"Wenn wir unseren rücksichtslosen Raubbau an der Natur so fortsetzen, bedeutet das für hunderte Millionen - wenn nicht Milliarden - Menschen den Tod. Unsere Regierungen handeln weiter, als gäbe es kein Morgen. Ich kann dem Wahnsinn nicht länger zusehen", meinte die Aktivistin am Dienstag.

Forderungen an Michael Ludwig

Konkret fordert Krumpeck von dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), einen sofortigen Planungs- Bau- und Finanzierungsstopp für alle Projekte, die in der Zukunft zu einem Mehrausstoß an Treibhausgasen führen.