St. Pölten: Unterschriften gegen "gigantomanisches Monsterprojekt"

Während schon die ganze Woche fleißig in den Stadtteilen nach Unterstützern gesucht wurde, schwärmte das Team rund um Romana Drexler am Herrenplatz in der Innenstadt aus. Gegen 11 Uhr vormittags erklärten die Sammler, unter ihnen auch Stadtpolitiker wie Niko Formanek (Neos), dass sie bereits am ersten Tag der Aktion alle 600 benötigten Unterschriften bekommen hätten.

Unterstützer kamen auf Sammler zu

Drexler und Co. erzählen von Unterstützern, die extra für die Aktion in die Landeshauptstadt gekommen seien. "Viele müssen gar nicht erst angesprochen werden, da sie von sich aus auf die Unterschriftensammler zukommen", berichtete sie.