Großdemo gegen Lobauautobahn am Freitag in Wien

Folgende Linien könnten ab 17 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet werden: 4A (Fahrtrichtung Karlsplatz), 62 (Fahrtrichtung Karlsplatz), 1 (beide Fahrtrichtung), 59A (Fahrtrichtung Karlsplatz), 57A (Fahrtrichtung Burgring),48A (Fahrtrichtung Karlsplatz), 49 (Fahrtrichtung Volkstheater), 46 (Fahrtrichtung Volkstheater), 2 wird geteilt geführt und wird nicht zwischen Burgring und Neulerchenfelder Straße unterwegs sein. Auch U2z wird vermutlich eingestellt sein, der D-Wagen (Fahrtrichtung Nußdorf) hingegen umgeleitet. Betroffen sind auch die Straßenbahnlinien 71 (Fahrtrichtung Börse) und D (Fahrtrichtung Absberggasse), sowie die "Wiener Lokalbahnen (Fahrtrichtung Oper).

Fridays For Future will mit dem Protest ein Zeichen setzen und ruft auf deren Homepage dazu auf "die Lobau zu erhalten". "Wir brauchen keine neuen Autobahnen! Was wir brauchen, ist ein massenhafter Öffi-Ausbau, insbesondere in den Wiener Randgebieten, um wirkliche Mobilitätslösungen für Pendler und Pendlerinnen zu ermöglichen", heißt es. Aus demselben Grund befindet sich derzeit auch die Klimaaktivistin Martha Krumpeck die fünfte Woche am Wiener Heldenplatz im Hungerstreik.