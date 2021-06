"Austrian World Summit": Schwarzenegger radelte durch Wien

Zum fünften Mal lädt Arnold Schwarzenegger am Donnerstag führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zum "Austrian World Summit". Moderiert wird die unter dem Motto "Healthy Planet - Healthy People" stehende Veranstaltung in der Spanischen Hofreitschule in Wien von dem amerikanischen Moderator und Comedian Matt Iseman.

Am Mittwoch wurde Schwarzenegger bereits gesichtet, wie er durch Wien radelte.