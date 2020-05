Magenschutzmittel könnte Covid-19-Symptome lindern

Über das Magenmittel Famotidin liegt eine neue klinische Studie von Ärzten und Wissenschaftern aus New York vor, die aufhorchen lässt. Das Mittel gegen Reflux trägt offenbar dazu bei, dass Patienten bessere Aussichten haben, wenn ein schwerer Verlauf von Covid-19 eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich macht.

Ihr Risiko, in der Klinik intubiert und beatmet werden zu müssen, war in der Untersuchung nur halb so groß wie bei jenen Kranken, die das Medikament nicht bekamen. Auch zu Todesfällen kam es unter dem Magenschutz nur halb so oft wie in der Gruppe der anderen Kranken.