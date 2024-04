Erfolgsstorys von früher: Wer im Klimawandel aufgestiegen ist

Alle halfen zusammen, um die Dämme in Schuss zu halten, was den sozialen Zusammenhalt stärkte. Als das Klima dann unfreundlicher wurde und die Wale sich immer weiter in den Ozean hinaus zurückzogen, konnten nur die Niederländer der Beute aufgrund fortschrittlicher nautischer Kenntnisse folgen und die Walfang so am Laufen halten. Sie stiegen zu einer globalen Macht auf und begründeten mit der Eroberung des heutigen Indonesien ein Kolonialreich.

Komplexe Mechanismen

Lange galt: Wenn das Klima schlechter wird, gehen Reiche zugrunde. Wenn es trocken und stabil ist, blühen sie auf, die Bevölkerungszahlen steigen. Genauere Untersuchungen zeigen jedoch, dass Klimaveränderungen in der Vergangenheit selten so unmittelbare und eindeutige gesellschaftliche Folgen hatten. Alles ist viel komplexer. Was sich beobachten lässt: Oft brechen, wenn die klimatischen Bedingungen schwieriger werden, komplexe staatliche Gebilde zusammen, und Gemeinschaften, die weniger anspruchsvoll sind, profitieren.